Лос-Анджелес, США, , 16:50 — REGNUM Американскую модель и предпринимательницу Ким Кардашьян вызвали в суд по делу о спекуляции с криптовалютой EthereumMax. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По данным СМИ, Кардашьян, а также других звёзд обвиняют в создании ажиотажа на рынке с помощью рекламы EthereumMax для дальнейшей его перепродажи за большие деньги. В иске утверждается, что EthereumMax является «спекулятивным токеном, созданным таинственной группой разработчиков».

Добавим, что среди деятелей культуры и спорта, вызванных в суд, также оказались боксёр Флойд Мейвезер и баскетболист Пол Пирс. Представители EthereumMax опровергают все обвинения.

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