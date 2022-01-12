Рязань, , 17:12 — REGNUM Завершилось рассмотрение дела по гражданскому иску бывшего вице-губернатора Михаила Семёнова к правительству Рязанской области о восстановлении на государственной службе после увольнения, связанного с прекращением допуска к государственной тайне, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе Рязанского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Рассмотрев спор и выслушав доводы сторон, суд отказал в удовлетворении требований истца и признал его увольнение законным.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаила Семёнова утвердили в должности вице-губернатора, курирующего экономическую сферу, в сентябре 2021 года. В октябре с ним расторгли трудовой контракт «на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне». Увольнению предшествовал скандал с незаконной охотой чиновника.

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