Берлин, , 17:49 — REGNUM В Германии протестующие против пандемических ограничений изменили свою стратегию, стремясь обойти правила. Теперь они маршируют небольшими группами. Тем не менее, зачастую такие протесты перерастают в насилие. Об этом пишет 12 января агентство Deutsche Welle.

Германия (сс) Hans

«На вашем месте я бы застрелилась!» — кричит разъяренная женщина сотрудникам спецназа, которые стоят перед ней плечом к плечу, образуя цепь напротив протестующих.

Патрульные полицейские машины оцепляют районы. На дежурстве находятся сто офицеров. Однако ненависть и насилие лишь усиливаются. Происходят потасовки и задержания.

Подобная ситуация происходит регулярно во Фрейберге. Каждый понедельник сотни людей собираются в небольшом городке в восточногерманской земле Саксония, чтобы выразить протест против политики правительства в отношении пандемии. Фрейберг превратился в очаг протеста.

Протестующие утверждают, что совершают безобидную прогулку по городу, требуя отмены ограничений и программы обязательной вакцинации.

Свобода собраний закреплена в действующей конституции Германии, однако демонстрации должны быть заранее официально внесены в реестр, причем на митинги могут быть наложены ограничения, если у властей есть основания полагать, что акции протеста представляют угрозу общественной безопасности.

Демонстрации во Фрайберге осуществляются вне закона, поскольку в Саксонии в свете высоких показателей заражения не более десяти человек могут собираться в одном месте. В результате демонстранты превратили этот запрет в «игру в кошки-мышки с полицией», отмечает издание.