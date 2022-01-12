Минеральные Воды, Ставропольский край, 12 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае покинул пост главы Минераловодского округа Сергей Перцев. Он сообщил, что причиной стало утраченное из-за перенесенного COVID-19здоровье. Он серьезно переболел около года назад и после этого никак не может восстановиться, объяснил глава муниципалитета.

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«Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно. Многие месяцы 2021 года я находился в больнице, после — практически в ежедневном режиме — наблюдался у врачей, чтобы оправиться от перенесенного заболевания», — написал Перцев на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, для его восстановления потребуется время, однако сколько именно — никто не может сказать. Перцев заверил, что будет прикладывать все силы для того, чтобы ускорить результат, апока исполняющим обязанности главы администрации назначен первый заместитель Дмитрий Городний, пишет ГТРК «Ставрополье». В настоящее время создан комитет по проведению конкурса на замещение должности главы Минераловодского района Ставрополья. Процедура должна состояться в течение десяти дней.