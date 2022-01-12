Бат-Ям, Израиль, 12 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Мировой суд израильского города Бат-Ям постановил выплатить компенсацию гражданину США, который семь лет назад, будучи в Израиле на каникулах, упал на детской площадке и травмировался. Об этом сообщает Mynet 11 января.

Суд

Инцидент произошел в Раанане. Ребенку было семь лет, он вышел погулять на площадку, забрался на аттракцион, наверху которого на высоте двух метров находилась наклонная плата. Плата накренилась, мальчик упал на землю и сломал руку. Родители ребенка подали в суд против мэрии города за халатность при установке и контроле за опасным аттракционом.

Суд согласился с тем, что отношение мэрии к аттракциону создало опасную ситуацию, аттракцион по израильским стандартам считался экстремальным, а ось была плохо закреплена. Мэрию обязали выплатить семье компенсацию в размере 816 тыс. шекелей (около 260 тыс. долларов).