Генуя, Италия, 12 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Руководство «Сампдории» в ближайшее время сделает «Аталанте» арендное предложение по 26-летнему атакующему полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку. Аренда будет рассчитана до 30 июня 2022 года. Об этом сообщило издание TuttoAtalanta.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Также сообщается, что в арендное соглашении будет предусмотрена опция выкупа футболиста клубом из Генуи. «Аталанта» готова расстаться с Миранчуком за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету российского футболиста один забитый мяч и четыре результативные передачи в тринадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук отказался переходить в «Дженоа». Также на полузащитника претендует «Верона».