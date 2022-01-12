Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Основной причиной смерти всех 17 жертв пожара в многоэтажном здании в Бронксе, Нью-Йорк, стало проникновение продуктов горения в дыхательную систему, сообщает 12 января Fox News со ссылкой на местных представителей.

Пожар Pixabay.com

Восемь детей и девять взрослых, которые умерли в результате пожара 9 января, пострадали от удушья дымом, заявило управление главного судмедэксперта Нью-Йорка. Все 17 смертей были признаны случайными.

Напомним, что удушье дымом является основной причиной смерти человека во время пожара в помещении. Удушье дымом наносит комплексный урон: горячий дым, проникая в дыхательную систему, вызывает ожоги органов дыхания.

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