Вашингтон, 12 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Основной причиной смерти всех 17 жертв пожара в многоэтажном здании в Бронксе, Нью-Йорк, стало проникновение продуктов горения в дыхательную систему, сообщает 12 января Fox News со ссылкой на местных представителей.

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Восемь детей и девять взрослых, которые умерли в результате пожара 9 января, пострадали от удушья дымом, заявило управление главного судмедэксперта Нью-Йорка. Все 17 смертей были признаны случайными.

Напомним, что удушье дымом является основной причиной смерти человека во время пожара в помещении. Удушье дымом наносит комплексный урон: горячий дым, проникая в дыхательную систему, вызывает ожоги органов дыхания.