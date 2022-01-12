Тирана, 12 января, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Албания заняла десятое место в списке стран, чьи граждане просили убежище в странах Евросоюза в октябре 2021 года. Об этом 12 января сообщило косовское издание Koha, ссылаясь на данные Европейской канцелярии по вопросам предоставления убежища.

Les Haines Флаг Албании

По данным канцелярии, в октябре прошлого года было оформлено 65 400 запросов на предоставление убежища, или на 8% меньше, чем в сентябре.

Больше всего запросов поступило от граждан Афганистана — 11 300. От граждан Албании поступило 1 500 запросов.

Напомним, что среди первых десяти стран по количеству желающих получить убежище в странах Евросоюза оказались Сирия, Ирак, Турция, Венесуэла, Бангладеш, Пакистан, Колумбия и Грузия.