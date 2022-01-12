Нью-Йорк, США, , 16:41 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Foo Fighters поделилась первым официальным трейлером своего комедийного фильма ужасов «Студия 666». В клипе показано, как группа переезжает в особняк с привидениями в Энсино, штат Калифорния, чтобы написать десятый альбом. Об этом 12 января сообщил портал Pitchfork.

Солист Foo Fighters Дейв Грол в трейлере фильма «Студия 666» Официальный YouTube-канал группы Foo Fighters

Премьера фильма «Студия 666» в кинотеатрах США состоится 25 февраля 2022 года. Режиссер выступил Би Джей Макдоннелл, в фильме, помимо участников группы Foo Fighters, также снимаются Уитни Каммингс, Лесли Гроссман, Уилл Форте, Дженна Ортега и Джефф Гарлин.

В ноябре 2021 года Foo Fighters поделились видео на свой трек Love Dies Young из последнего альбома Medicine at Midnight с участием актера Джейсона Судейкиса.

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