Иерусалим, 12 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Популярный в Израиле певец Шломи Шабат заболел COVID-19 во второй раз, передают «Вести Израиль» 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Первый раз исполнитель переболел в тяжелой форме. Сейчас у него вновь подтвержден коронавирус, однако состояние удовлетворительное, певец лечится дома.

За сутки 11 января в Израиле подтверждены 43 815 новых заражений коронавирусом. Это очередной рекорд за все время пандемии. Накануне сообщалось про 37 887 заражений.