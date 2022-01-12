Петрозаводск, 12 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Издевательства и жестокое отношение к воспитанникам одного из детских садов столицы Карелии, Петрозаводска, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Его расследованием занялся Следственный комитет. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Frencisko Osorio Плачущий ребёнок

О неадекватном педагогическом подходе к воспитанию детей в одном из дошкольных учреждений Петрозаводска стало известно в конце декабря 2021 года. Несколько родителей обратились с заявлением в прокуратуру и администрацию города после того как их дети рассказали, что над ними издевается воспитательница.

По словам малышей, женщина заставляет их есть, а если ребенок отказывается, то сваливает объедки с других тарелок и заставляет доедать. Кроме того, она может намазать лицо и волосы майонезом за проступок, запереть и выключить свет в туалете за баловство, бросить вещи в унитаз, если ребенок описался, и многое другое. После оперативной проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«По инициативе следственного управления в целях обеспечения полного и всестороннего расследования всех обстоятельств возможного совершения противоправных действий в отношении детей прокурором города Петрозаводска уголовное дело передано в следственное управление СК РФ по Республике Карелия», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.