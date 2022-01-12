Москва, , 16:38 — REGNUM Российские регионы довели до сельхозпроизводителей 99% субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году. Об этом сообщает 12 января пресс-служба Минсельхоза.

Субсидии Stolica-s.su

«В 2021 году в субъекты Федерации перечислено 151,5 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 149,9 миллиарда рублей, что составляет 99% от общего объёма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами среди субъектов Федерации по этому показателю являются стали Мордовия, Алтай, Крым, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Чечня, Приморский край, Ленинградская, Орловская, Курская, Тамбовская, Волгоградская, Белгородская, Мурманская, Новгородская и Самарская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.