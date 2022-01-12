Белгород, , 16:38 — REGNUM В инфекционных центрах, строящихся для борьбы с коронавирусом под Белгородом и Старым Осколом, пациенты получат полный спектр необходимой медицинской помощи, заявил на брифинге 12 января министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Строительство инфекционного центра в Терновке Https://belregion.ru/

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Медучреждения оснастят самым современным оборудованием для диагностики, также предусмотрено обустройство операционных и реанимационных палат. Специалисты узкого профиля смогут давать онлайн-консультации. Ковид-центр в Терновке после стабилизации ситуации с COVID-19 станет инфекционным отделением городской больницы №2 Белгорода для оказания помощи пациентам с различными видами инфекций.

«При лечении превалирует всегда основной диагноз. Но при наличии сопутствующих заболеваний помощь всегда оказывается. Для этого в центрах предусмотрены операционные, где при необходимости больному с инфекцией проведут операцию. Это обычная практика инфекционных больниц, чтобы не перевозить инфекционного больного в «чистый» стационар», — подчеркнул Андрей Иконников.

Как сообщало ИА REGNUM, два быстровозводимых ковид-центра планировали сдать к 15 декабря 2021 года. Однако затем сроки ввода в эксплуатацию перенесли на 25 декабря, а после — на 15 января 2022 года.