Пенза, , 16:54 — REGNUM В Пензенской области за первую неделю 2021 года (2−9 января) зарегистрировали 1201 случай ОРВИ (90,2 на 100 тыс. населения). Заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 49,9%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

В Пензе с начала года лабораторно подтвержден один случай гриппа. Заболеваемость ОРВИ в областном центре фиксируется в течение первой недели года ниже уровня предыдущей семидневки на 14,7%, составив 147 на 100 тыс. населения (766 случаев), что ниже уровня эпидпорога на 53,5%.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 12 января число выявленных заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 103 972 случая.

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