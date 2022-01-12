Афины , , 16:36 — REGNUM Правительство Греции скоро объявит о своих мерах по снижению НДС на основные товары, заявил представитель правительства Янис Эконому в интервью телеканалу ANT1 12 января.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

Он подчеркнул, что правительство следит за развитием событий, потому что с начала осени в Греции значительно растут цены, что связано и с удорожанием энергии, и с разницей между спросом и предложением в рамках побочных эффектов пандемии. Эти эффекты привели к росту цен во всем мире.

Эконому также сказал, что намерение правительства весь предыдущий период состояло в том, чтобы стоять на стороне общества и оказывать существенную поддержку в очень трудный период изоляции, поддерживая экономику и греческое общество, и оно будет продолжать это делать. Он пояснил, что поддержка располагаемого дохода домохозяйств осуществлялась различными способами — путем повышения минимальной заработной платы, налоговых льгот, сокращения взносов на социальное обеспечение, ‑ и подчеркнул, что это будет продолжаться и в новом году.

По словам Эконому, меры поддержки должны быть тщательно подготовлены и осторожны, потому что они не должны подвергать риску прочную основу для экономического роста Греции.