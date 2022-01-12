Архангельск, 12 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Архангельске из-за угрозы взрыва эвакуировали здания мэрии и Арбитражного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

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Поводом для эвакуации послужило анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах. Поиски бомбы в здании суда уже завершились, угроза оказалась ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 января, из-за угрозы взрыва эвакуировали здание Владимирского областного суда.