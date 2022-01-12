Москва, , 16:36 — REGNUM В России главное неравенство в социальной и экономической сферах носит региональный характер. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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«Главное неравенство, которые мы наблюдаем в России является региональным. У нас региональной является бедность, у нас региональными в огромной мере являются проблемы здравоохранения и образования», — сказал Колташов.

По его словам, в каких-то регионах, например, Москве, дела обстоят неплохо. Но в большинстве субъектов финансирования не хватает для покрытия всех нужд социальной сферы.

Напомним, 12 января председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM заявил, что в последнее время в России обострилось неравенство субъектов по социально-экономическим и финансовым показателям.

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