Йошкар-Ола, 12 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в Марий Эл зарегистрировано 237 664 случая инфекционных и паразитарных заболеваний по 38 нозологическим формам, что на 25,2% больше уровня предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

James Heilman, MD Очаг пневмонии на флюорограмме

Из этого числа 80,2% заболеваний составляют ОРВИ и грипп. При этом без учета респираторных инфекций общая сумма заболеваний увеличилась в 2,5 раза — с 18 747 случаев в 2020 год до 47 089 случаев в 2021 году.

В течение года зарегистрировано 19 519 случаев заражения коронавирусом.

Наиболее значительно увеличилась заболеваемость внебольничной пневмонией — в 1,9 раза, при этом по сравнению со средним многолетним значением рост составляет 3,4 раза. Число случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей выросло на 11,6%, ветряной оспой — на 32,9%, острыми кишечными инфекциями (установленной и неустановленной этиологии) — на 41,3%. Число выявленных случаев заражения ВИЧ увеличилось со 131 до 143 единиц, что ниже средне многолетнего значения на 13,8%.

Максимальное снижение заболеваемости наблюдается по числу случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), коклюша, скарлатины, инфекционного мононуклеоза, впервые выявленного туберкулеза, острых вирусных гепатитов А и С. Всего снижение заболеваемости наблюдается по 21 нозологической форме.

Также в 2021 году было зарегистрировано два случая заболевания эхинококкозом, по одному — бактериальной дизентерии, острого вирусного гепатита В и гемофильной инфекции. Годом ранее таких заболеваний в регионе не фиксировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Роспотребнадзор отмечал в числе наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов России Урал, Поволжье, Сибирь, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.