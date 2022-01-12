Вашингтон, 12 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. США использовали порядка $5,6 млн налогоплательщиков на юридическую защиту нелегальных иммигрантов, сообщает 12 января Fox News со ссылкой на отчет института, занимающегося иммиграционными законами (IRLI).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

В рамках программы по защите от депортации правительство США использовало государственное финансирование. Отмечается, что Белый дом также сотрудничал с левой группой, известной как Институт юстиции Веры. Изучив работу местных органов власти в 22 штатах, специалисты IRLI подытожили, что иммиграционные программы стоили американским налогоплательщикам $5,6 млн.

Напомним, что с приходом администрации президента США Джо Байдена в Штатах усугубился миграционный кризис на границе, где ежемесячно задерживают более 100 тысяч мигрантов.