Лос-Анджелес, США, 12 января 2022, 16:34 — REGNUM Джон Уоттс, режиссёр трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом, выступит продюсером перезапуска фильма «Пункт назначения». Об этом 12 января пишет «Канобу».
Уоттс также поработает над сценарием будущей картины. Другие подробности производства фильма, а также дату его выхода пока не раскрывают.
ИА REGNUM напоминает, что премьера первого фильма «Пункт назначения» состоялась ещё в 2000-м году. Всего было снято пять частей, последняя из которых вышла в 2011 году.
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