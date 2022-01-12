Лос-Анджелес, США, 12 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Джон Уоттс, режиссёр трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом, выступит продюсером перезапуска фильма «Пункт назначения». Об этом 12 января пишет «Канобу».

Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США

Уоттс также поработает над сценарием будущей картины. Другие подробности производства фильма, а также дату его выхода пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого фильма «Пункт назначения» состоялась ещё в 2000-м году. Всего было снято пять частей, последняя из которых вышла в 2011 году.