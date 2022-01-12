София, , 16:32 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков официально пригласил делегацию активистов, выступающих против введения в стране новых карантинных мер, на встречу в его кабинете 14 января. Об этом 12 января сообщило БТВ.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков Mi.government.bg

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По словам главы болгарского правительства, лично он понимает настроения манифестантов и даже частично разделяет их взгляды, однако будет настаивать на «активном и широком диалоге».

Петков «Мне очень жаль, что я нахожусь на карантине и не могу поговорить с протестующими людьми на площади, но я обязательно выслушаю всех желающих в ближайшее время».

В то же время Петков категорически заявил, что власти не намерены отменять повсеместное использование «зеленого сертификата» (документов о вакцинации или наличии соответствующих антител). «Это необходимо для предотвращения новой волны эпидемии», — подчеркнул болгарский премьер-министр.

Напомним, 12 января тысячи протестующих устроили массовую манифестацию в центре столицы Болгарии, требуя отменить «зеленый сертификат» и ослабить карантинные ограничения.

Часть демонстрантов попыталась прорваться в здание Народного собрания (парламента) страны. В результате столкновений манифестантов с полицией есть пострадавшие с обеих сторон.

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