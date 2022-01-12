Ярославль, 12 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Ярославская область в 2021 году улучшила свои позиции в Рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт агентства.

Правительство Ярославской области

В общем рейтинге всех регионов страны Ярославская область заняла 22-е место. В 2020 году область находилась на 29-й позиции. Эксперты агентства анализируют деятельность по трём основным блокам. В политико-управленческом блоке регион оказался на довольно высоком 11 месте, несколько ухудшив свои позиции (год назад — 9 место). Значительный рост — сразу на десять пунктов произошёл в социальном блоке (с 23 места на 13) и финансово-экономическом блоке (с 47 на 37).

Аналитики АПЭК обращают особое внимание на регионы, где произошла смена губернатора.

«В этой группе губернаторов наилучшие позиции занял В. Гладков, возглавляющий Белгородскую область (5-е место). Ближе к нему — недавно назначенный врио губернатора Ярославской области М. Евраев (22). На среднем уровне или же немного выше среднего находятся А. Здунов (Мордовия, 32), О. Мельниченко (Пензенская область, 40), врио губернатора Тамбовской области М. Егоров (41) и глава Дагестана С. Меликов (44)», — говорится в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций.

Хуже ситуация обстоит в соседней Владимирской области, которая заняла общее 62-е место и где также был назначен новый глава региона.

Лучшей по эффективности управления стала Тюменская область, худшей — Хакасия.