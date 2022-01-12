Ярославская область поднялась в рейтинге эффективности управления
Ярославль, 12 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Ярославская область в 2021 году улучшила свои позиции в Рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт агентства.
В общем рейтинге всех регионов страны Ярославская область заняла 22-е место. В 2020 году область находилась на 29-й позиции. Эксперты агентства анализируют деятельность по трём основным блокам. В политико-управленческом блоке регион оказался на довольно высоком 11 месте, несколько ухудшив свои позиции (год назад — 9 место). Значительный рост — сразу на десять пунктов произошёл в социальном блоке (с 23 места на 13) и финансово-экономическом блоке (с 47 на 37).
Аналитики АПЭК обращают особое внимание на регионы, где произошла смена губернатора.
Хуже ситуация обстоит в соседней Владимирской области, которая заняла общее 62-е место и где также был назначен новый глава региона.
Лучшей по эффективности управления стала Тюменская область, худшей — Хакасия.