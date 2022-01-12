Москва, , 21:39 — REGNUM Российский ученый Николай Данилевский никак не мог быть предтечей евразийства, каковым его хотят представить белорусские пропагандисты. Об этом 12 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Алексей Дзермант Цитата из видео «Алексей Дзермант о кризисе в отношениях России и Беларуси. По-живому» пользователя Константин Сёмин. youtube.com

«Данилевский — один из основателей панславизма, но уж точно не предтеча евразийства. Он бы наверняка удивился, услышав, что в России есть какой-то ещё государствообразующий народ, кроме русского», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Данилевский ещё больше удивился бы «особому единству» русских и тюрок, русских и монголов, русских и финно-угров.

Данилевский видел Россию центром славянства, а не славяно-тюркского мира, отметил Трухачёв. Славянского мира, где вместе бы жили русские, чехи и хорваты. Излишне говорить, что «русско-тюркский» мир евразийцев несовместим с чехами, которые с тюркским миром никогда не пересекались, считает политолог.

«Поэтому панслависта Данилевского к евразийству даже за уши не притянешь» — подытожил политолог.

Напомним, что в Крыму состоялась конференция памяти Н. Я. Данилевского, в ходе которой ряд белорусских пропагандистов попытался приписать российскому учёному XIX века «евразийские» взгляды, что вызвало возмущение у современных российских историков, охарактеризовавших подобные усилия как одно из проявлений русофобии.