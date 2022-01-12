Демократы в Сенате США разработали новые санкции против России
Вашингтон, 12 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Новые санкции против России будут представлены на рассмотрение в американский Сенат 12 января Демпартией США, пишет The Washington Post.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Антироссийская пропаганда
Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: заседание Совета Россия — НАТО. Все новости»
Эти санкции предлагается ввести в отношении России, если она осуществит «вторжение на Украину». Они коснутся чиновников из российского правительства, военных, а также ряда банков.
Кроме того, под рестрикции, как утверждает издание, подпадут российские компании, использующие SWIFT и другие «системы безопасного обмена сообщениями».