Саратов, 12 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства Саратовской области выделят 10 млн рублей на экстренную вакцинацию сельскохозяйственных животных в связи со вспышкой ящура в Оренбургской области и Казахстане. Соответствующее распоряжение 12 января дал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Microbak.ru Прививка от ящура

По словам зампредседателя правительства области Романа Ковальского, вспышка ящура выявлена в Оренбургской области, куда болезнь, предположительно, пришла из соседнего Казахстана. В связи с этим в Саратовскую область запретили ввоз животноводческой продукции из Оренбуржья. На приграничных дорогах установили ветеринарные посты.

Минсельхозу области поручено проработать с федеральным центром дальнейшие закупки вакцины.

«Саратовская область — приграничная территория, у нас постоянно возникают риски по ветеринарным заболеваниям. Нужно более активно проводить работу с населением. Жители приграничных районов должны знать об угрозе распространения ящура, о том, насколько опасна эта болезнь. Мы в кратчайшие сроки изыщем средства, чтобы как можно скорее начать вакцинацию животных», — заявил Валерий Радаев.

ИА REGNUM напоминает, инфекционная болезнь скота бала выявлена в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана в конце ноября 2021 года.

Читайте также: В Казахстане распространяется неизвестное заболевание скота