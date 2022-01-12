Москва, 12 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Первый с 1991 года стратегический ракетоносец Ту-160М, полностью построенный в Российской Федерации, совершил свой первый полёт, сообщает 12 января пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Kremlin.ru Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Лётчики-испытатели ПАО «Туполев» впервые подняли его в воздух с аэродрома Казанского авиационного завода.

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что полёт продолжался около 30 минут на высоте 600 метров. В ходе него были выполнены манёвры, предназначенные для проверки устойчивости и управляемости ракетоносца в воздухе.