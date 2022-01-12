Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске двоим мужчинам предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних девочек к употреблению наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР ЯНАО.

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По данным следствия, инцидент произошёл ещё в декабре 2021 года. Трое мужчин в компании «накачали» несовершеннолетних наркотиками. Девочек потеряли родители, которые подняли на поиски полицейских.

Двое мужчин обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних»). По решению суда они арестованы. Третий фигурант дела скрывается от следствия и объявлен в розыск.