Москва, 12 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,36%, до $84,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ptra Добыча нефти

«Позитивные настроения, охватившие с начала 2022 года мировые рынки, подогревают и спрос на нефть, уже вернувшуюся на ценовые уровни ноября, от которых начался откат на волне роста опасений из-за нового штамма «Омикрон».

До октябрьских максимумов, на которых рынок пробил долгосрочный нисходящий тренд от 2008 года, остается всего несколько процентов, и, вероятно, трейдеры найдут поводы для того, чтобы снова проверить это сопротивление на вшивость.

Каких-то значимых фундаментальных факторов в пользу роста нефтяных цен пока не просматривается, напротив, опасения скорого ужесточения монетарной политики ФРС оказывают давление на нефтяные цены.

Перебои с поставками из Казахстана и Ливии уже преодолены. Кроме того, цены на спотовый газ в Европе, ещё в конце декабря поднимавшиеся выше $2000 за тысячу кубометров, откатились ниже $1000.

Тем не менее, соблазн пробития долгосрочного нисходящего тренда слишком велик, и первый же подходящий инфоповод инвесторы попытаются отыграть вверх», — считает эксперт.

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