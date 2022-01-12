Вашингтон, 12 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Капитолий в Вашингтоне, США, останется закрытым для посетителей на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции, сообщает 12 января Fox News.

(сс) Tim Evanson Капитолий

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Подкомитет палаты представителей США проводит слушания по безопасности Капитолия и обсуждает, какие изменения необходимы для решения проблемы кадрового дефицита полиции Капитолия. Данная проблема развилась после расовых протестов и усугубилась в связи с пандемией коронавируса

При этом законодатели отмечают, что они все же планируют открыть место собрания Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицейском департаменте Сиэтла, США, усугубляется проблема с кадрами на фоне приказа главы Белого дома Джо Байдена о вакцинации и призывов граждан, преимущественно поддерживающих партию демократов, о сокращении бюджета правоохранительных органов.