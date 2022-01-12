Москва, , 16:20 — REGNUM Сегодня, 12 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,15%, до 74,56 рубля. Евро прибавляет скромные 0,06%, торгуясь по 84,72 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли rotkevichkonstantin

«Котировки рубля всё ещё выше вчерашних дневных уровней, но тенденция к восстановлению до предновогодних значений несколько замедлилась.

Острая реакция представителей ФРС США на взлет инфляции заставляет инвесторов всерьез ожидать начала цикла повышения учетной ставки регулятором уже в марте 2022 года, причем ожидается, что повышений в этом году будет не менее трех.

Сегодня рынок ожидает данных по инфляции в США за декабрь, аналитики прогнозируют её значение на уровне 7,1% против 6,8% в ноябре.

В то же время на рынке распространяются опасения, что, несмотря на сдержанную риторику, ЕЦБ также может начать ужесточать монетарную политику раньше, чем прогнозировалось.

На этом фоне валюты развивающихся рынков выглядят по отношению к доллару и евро слабо.

Поддержку рублю оказывает сохранение высоких сырьевых цен. Очередное размещение МинФином ОФЗ опять прошло более чем с двойной переподпиской, что говорит о высоких оценках рынком перспектив рубля

В то же время отошедшие на время в тень геополитические риски никуда не делись, и вполне возможно, что после завершения переговоров обвинения в адрес России снова усилятся.

Во всяком случае, представители Госдепартамента уже требуют пояснений в связи с российскими учениями на Западе. Тем не менее, пока ситуация говорит, скорее, в пользу продолжения укрепления рубля», — пояснил эксперт.

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