Химки, Московская область, 12 января, 2022, 16:20 — ИА Регнум. 38-летний фланговый атакующий защитник Юрий Жирков сегодня, 12 января, прошел медицинское обследование перед тем, как сегодня вечером подписать контракт с «Химками».

(сс) Вячеслав Евдокимов Юрий Жирков

«Сегодня к вечеру я решу, подпишу ли контракт с «Химками». Все будет зависеть от ноги, как она будет себя чувствовать. Деньги никакой роли в этой ситуации не играют. Мне предлагают в два раза меньше, чем я получал в «Зените». Мне интереса спортивная история и то, что я буду играть практически рядом с домой», — цитирует Жиркова Sport24.

В прошлом сезоне экс-футболист «Зенита» Юрий Жирков, выступая за санкт-петербургский «Зенит», принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя результативными передачами.