Москва, 12 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в США и ряде стран Европы фиксируется рост количества зараженных, мировые финансовые и товарные рынки не реагируют на эту информацию так сильно, как это происходило во время предыдущих волн пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

(сс) Maryland GovPics Вакцинация против коронавируса в США

«Связано это с тем, что активно распространяющийся сейчас в мире штамм «Омикрон» оценивается специалистами как менее опасный, чем те штаммы, которые преобладали ранее.

Это подтверждает и статистика госпитализаций и летальных исходов, которая при общем росте числа зараженных существенного увеличения не показывает.

Возможно, кстати, что дело не только в особенностях нового штамма, а в том, что в большинстве развитых стран количество привитых и переболевших уже довольно высоко, поэтому организмы заразившихся легче справляются с болезнью.

Так или иначе, инвесторы сейчас не ждут существенного сокращения экономической активности, новых локдаунов или массового прекращения авиасообщения, которые в 2021 и 2020 году оказывали давление на цены энергоносителей и рисковых активов в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 января в США выявили более 1,13 млн новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это рекордный максимум среди всех стран мира.

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