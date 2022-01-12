Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Законодатели-республиканцы в американском штате Флорида представили законопроект, запрещающий аборты после 15-й недели беременности, сообщает 12 января Reuters.

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Сенатор штата Келли Старгел и представитель штата Эрин Гролл представили законопроект в первый день ежегодной законодательной сессии 11 января.

Законопроект похож на тот, что ранее был принят в Миссисипи, но менее строгий, чем техасский закон, запрещающий аборты после шести недель беременности.

В поддержку меры уже высказался спикер палаты представителей Крис Спроулз.

Напомним, что тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить основополагающий прецедент по делу Роу против Уэйда от 1973 года, который обеспечил конституционное право женщин на прерывание беременности.

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