Ижевск, , 16:11 — REGNUM В настоящее время в государственном кадастре Удмуртии числятся 134 особо охраняемые природные территории общей площадью 396 тыс. гектаров или 9,6% от общей площади республики. Об этом сообщает региональное минприроды.

Природный парк «Ландшафт долины реки Ксёма» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Из этого числа 127 памятников природы признаны объектами регионального значения, шесть — местного значения и один — федерального значения. В число региональных охраняемых зон входят два природных парка, 13 государственных природных заказников, 111 памятников природы и ботанический сад.

В 2022 году планируется создать шесть новых памятников природы регионального значения, в том числе четыре — на территории Ижевска, а также 19 охранных зон для существующих памятников природы.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в республике была создана Дирекция особо охраняемых природных территорий. Это произошло путем слияния трех бюджетных учреждений — природных парков «Шаркан» и «Усть-Бельск», а также Удмуртского Ботанического сада.

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