12 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 23:47 — REGNUM В Южной Корее обсудили антисанитарию на фабрике по производству сушеных кальмаров.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 8 января один из иностранцев, работающих в Южной Корее, выложил в TikTok видео, на котором сотрудники одной из фабрики по производству сушёных кальмаров утрамбовывают тушки ногами, обутыми в белые резиновые тапочки.

Данный видеоролик очень быстро распространился в Сети и вызвал бурю негодования. Один из комментаторов даже задался вопросом: даже если допустить, что на работнике специальная обувь, используемая только в процессе производства, почему ничего не постелено на пол?

9 января сотрудники Корейского управления по контролю и качеству продуктов и лекарств провели расследование, в ходе которого выявили такие нарушения, как антисанитария, отсутствие масок и шапочек у рабочих, плохая гигиена на рабочих местах.

Отмечается, что нарушения правил производства наблюдались с 26 октября 2021 года по 8 января 2022 года, однако вся изготовленная в этот промежуток времени продукция (3898 кг) находилась на складе и ещё не поступала в продажу.

Антисанитария Цитата из м/ф «Рататуй». реж Брэд Бёрд. 2007. США

«Вот по этой причине я и не ем сушеных кальмаров. И вам не советую, это вредно для зубов», — советует oh92***.

«Наши заводы все больше превращаются в китайские…» — сожалеет manc***.

«За это видео иностранца надо наградить!» — предлагает jhse***.

«Это вина не сотрудника, а главы компании, так как на нем лежит ответственность за обучение и управление компанией», — пишет ukgw***.

«Это касается не только данной компании. К сожалению, реальность такова, что большинство компаний такие…» — отмечает cms1***.

«Мне кажется, они перефасуют продукцию и вновь выставят её на продажу», — предполагает deux***.

«Однако мало кто возмущается по поводу того, что некоторые пьют сорта вин «из-под ног», а кто-то — кофе из фекалий», — отмечает kpj3***.

«Всю партию необходимо утилизировать!» — призывает 0727***.

«Их нужно строго наказать за нарушение санитарного законодательства», — настаивает 7810***.

«Если хотите поесть сушеного кальмара, лучше купите замороженную тушку и приготовьте её самостоятельно», — рекомендует picc***.

«Нечего грязью поливать Китай. Лучше наградите того, кто сообщил об этом», — предлагает kpn2***.

«Все беспокоятся лишь о выгоде», — отмечает slee***.

«А сотрудников после этого не уволят?» — интересуется onva***.