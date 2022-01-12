Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Второй сезон сериала «Ведьмак» вошёл в рейтинг самых просматриваемых сериалов сервиса Netfliх. Об этом 12 января пишет «Канобу».

«Ведьмак» Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние 28 дней зрители посмотрели свыше 462,5 млн часов шоу, благодаря чему «Ведьмак» попал на восьмую строчку списка. На первом месте всё так же находится сериал «Бриджертоны» с 625,4 млн часов просмотра.

ИА REGNUM напоминает, что второй сезон сериала «Ведьмак» вышел 17 декабря 2021 года. Шоу продлили на третий сезон, производство которого запланировано на март 2022 года.

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