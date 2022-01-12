Вашингтон, 12 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Второй сезон сериала «Ведьмак» вошёл в рейтинг самых просматриваемых сериалов сервиса Netfliх. Об этом 12 января пишет «Канобу».

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

За последние 28 дней зрители посмотрели свыше 462,5 млн часов шоу, благодаря чему «Ведьмак» попал на восьмую строчку списка. На первом месте всё так же находится сериал «Бриджертоны» с 625,4 млн часов просмотра.

ИА REGNUM напоминает, что второй сезон сериала «Ведьмак» вышел 17 декабря 2021 года. Шоу продлили на третий сезон, производство которого запланировано на март 2022 года.