Джаяпура, Индонезия, 12 января 2022, 16:10 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что в нескольких районах Папуа с 14 по 17 января пройдут сильные дожди, сообщает CNN Indonesia.
Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность.
Напомним, Папуа уже пострадал от наводнения, произошедшего 6 января. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что наводнение было вызвано интенсивными осадками. В результате погибли восемь человек, ещё девять человек получили ранения. Всего от наводнения пострадали 7005 человек.