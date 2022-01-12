Джаяпура, Индонезия, 12 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что в нескольких районах Папуа с 14 по 17 января пройдут сильные дожди, сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность.

Напомним, Папуа уже пострадал от наводнения, произошедшего 6 января. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что наводнение было вызвано интенсивными осадками. В результате погибли восемь человек, ещё девять человек получили ранения. Всего от наводнения пострадали 7005 человек.