Москва, 12 января 2022, 16:13 — REGNUM О решении не взаимодействовать с казахстанским министерством информации написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём телеграм-канале.
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Такое решение глава российского ведомства принял, прочитав про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова и его внимательно ознакомившись с его цитатами.
Он отметил, что Россотрудничество «не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах», оно работает с российскими соотечественниками, причём часть работы ведомства «происходит в контакте в том числе и с министерствами, занимающимися информационной работой».
Он добавил, что вовсе не вмешивается во внутренние дела Казахстана: «Если речь идёт о настоящем суверенитете, ну так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова». Далее приводятся высказывания нового казахстанского назначенца, первая из которых:
«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»
«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит», — вторая цитата.
«Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?» — третья цитата.
Примаков высказал мнение, что назначение Умарова — «пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту» Казахастана Касым-Жомарту Токаеву. Он также добавил:
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