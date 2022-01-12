Москва, , 16:13 — REGNUM О решении не взаимодействовать с казахстанским министерством информации написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём телеграм-канале.

Евгений Примаков (внук) на открытии мемориальной доски Евгению Примакову Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Такое решение глава российского ведомства принял, прочитав про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова и его внимательно ознакомившись с его цитатами.

Он отметил, что Россотрудничество «не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах», оно работает с российскими соотечественниками, причём часть работы ведомства «происходит в контакте в том числе и с министерствами, занимающимися информационной работой».

глава Россотрудничества Евгений Примаков «В связи с этим я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты ниже — не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана».

Он добавил, что вовсе не вмешивается во внутренние дела Казахстана: «Если речь идёт о настоящем суверенитете, ну так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова». Далее приводятся высказывания нового казахстанского назначенца, первая из которых:

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит», — вторая цитата.

«Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?» — третья цитата.

Примаков высказал мнение, что назначение Умарова — «пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту» Казахастана Касым-Жомарту Токаеву. Он также добавил:

«Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Казахстана дал поручения новому правительству страны