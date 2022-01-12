Москва, 12 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Политика ограничения наценок на товары первой необходимости будет способствовать в итоге увеличению доли рынка, контролируемой крупными ретейлерами, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Для них такие меры являются менее критичными, чем для небольших магазинов с ограниченным выбором товаров.

Во-первых, они выигрывают у мелкой розницы за счет крупных оптовых закупок, собственных домашних брендов, более масштабной логистики.

Во-вторых, в их товарообороте социально-значимые продукты занимают меньшую долю, чем в обороте небольших магазинов, то есть потери на этой категории товаров они вполне могут компенсировать за счет других.

В результате все больше потребителей будут предпочитать сетевые магазины несетевым». — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты питания, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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