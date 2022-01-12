Волгоград, 12 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Уголовное дело о нападении на сотрудника УФСИН возбуждено в отношении 30-летнего осуждённого, прибывшего в одно из исправительных учреждений Волгограда для отбытия наказания, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Инцидент произошёл ещё в сентябре 2021 года. Мужчина в грубой форме отказался участвовать в вечерней поверке, а затем и вовсе напал на сотрудника исправительного учреждения, угрожая ему физической расправой после освобождения.

Как оказалось, осуждённый действовал так не в первый раз — ранее, отбывая наказание за совершение преступлений против половой свободы и конституционных прав граждан, он совершал аналогичное преступление.