Москва, , 16:05 — REGNUM Предложения Минэкономразвития России о приоритете российских рабочих на госстройках во многом повторяют указ, изданный в 2017 году президентом США Дональдом Трампом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Рабочие на стройке

«Указ лежал в русле его общей протекционистской риторики, но на фактическую ситуацию существенного влияния не оказал. Есть ряд аргументов против такой политики.

Во-первых, число рабочих, обладающих необходимыми специальностями, ограничено и не может быстро вырасти. То есть, отдавая приоритет в распределении госконтрактов компаниям, нанимающим местных, рынок остальных строительных работ автоматически перераспределяют в пользу компаний, нанимающих мигрантов.

Во-вторых, сложная ситуация в строительной отрасли, реакцией на которую являются предложенные меры, во многом и обусловлена тем, что количество трудовых мигрантов из-за коронавирусных ограничений сократилось, и пришлось нанимать российских граждан по более высоким ставкам.

Сейчас безработица находится на низком уровне, ряд компаний испытывают дефицит кадров. Таким образом, введение ограничений на привлечение мигрантов просто вызовет рост цен для заказчика и увеличит издержки подрядчиков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям во время проведения строительных госзакупок.

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