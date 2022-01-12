Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Готовясь вернуть большинство в палате представителей, лидер республиканской партии Кевин Маккарти собрал за 2021 год, который не является годом выборов, рекордные $72,4 млн, сообщает 12 января Reuters.

Кевин Маккарти и Дональд Трамп (сс) twitter @GOPLeader

Сумма, собранная Маккарти в 2021 году, побила рекорд не избирательного года для конгрессмена из Калифорнии, который был установлен им же в 2019 году.

В прошлом году политик сумел за последние три месяца собрать $11,4 млн, что также стало рекордом для четвертого квартала не избирательного года.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет партии республиканцев (RNC), занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, собрал $10,9 млн за ноябрь 2021 года, обогнав комитет Демократической партии (DNC), который собрал $9,1 млн в прошлом месяце. Для RNC это лучший сбор средств в истории за ноябрь после президентских выборов. С учетом ноябрьского сбора, республиканцы собрали за первые 11 месяцев 2021 года порядка $147,3 млн, немного опередив демократов, которые собрали $146,5 млн.