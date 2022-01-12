Тюмень, , 16:04 — REGNUM В Тюмени предстанет перед судом руководитель детского кружка, которого обвиняют в домогательствах к детям. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Грустный ребенок

По данным следствия, оставляя девочек по вечерам после основных занятий, 37-летний преподаватель приставал к ним и просил снять одежду. Узнав об этом одна из родительниц подняла тревогу и обратилась в полицию. Педагог задержан и арестован до 27 июня 2022 года.

Первое судебное заседание назначено на 19 января. Суд будет проходить в закрытом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге тренера по боевому искусство айкидо из уличили в оголении своих половых органов перед детьми на улице.

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