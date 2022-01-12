Москва, , 21:17 — REGNUM Отношения России с Германией будут сложными. Об этом 12 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Заседание партии СДПГ Ra Boe

Напомним, что ранее генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт призвал не смешивать проект «Северный поток-2» с политическими противоречиями с РФ.

«Это заявление лишний раз показывает глубочайший уровень противоречий, сложившихся по поводу России внутри немецкой правящей коалиции», — заявил эксперт.

По мнению политолога, социал-демократы готовы к развитию связей с нашей страной, в то время как «зелёные» и свободные демократы настроены предельно агрессивно.

Пора приготовиться к тому, что отношения с Германией при её новом правительстве у нас будут крайне неровными и противоречивыми, заключил Трухачёв.