Вашингтон, 12 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix опубликовал данные о просмотрах фильмовы и сериалов за первую неделю после премьеры. Второй сезон «Ведьмака» с 462 миллионами просмотров занял восьмую строчку.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

Также стоит отметить, что первый сезон «Ведьмака», набравший более 540 миллионов просмотров за первую неделю показа, занимает третье место. Самым популярным остается первый сезон «Бриджертонов» (625 миллионов просмотров).

Ранее сообщалось, что Netflix планирует в марте 2022 года начать съемки третьего сезона фэнтезийного сериала. Шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хиссрих сообщил, что он будет гораздо масштабнее и внушительнее первых двух сезонов.