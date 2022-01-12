Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM Пассажиры авиарейса U6223 авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург — Санкт-Петербург улетели резервным самолётом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Самолёт «Уральских авиалиний»

Sergey Korovkin 84

Всего зарегистрировались 153 человека, среди них два младенца. Они вылетели в 16:16 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало срабатывание сигнализации незакрытия створок отсека шасси. Посадка прошла штатно.

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